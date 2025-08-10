75-Jähriger starb bei Badeunfall in der Steiermark

Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist im Bad Weihermühle in Gratwein in der Steiermark verstorben.

Der Mann war am Sonntag gegen 13 Uhr mit dem Kopf unter Wasser entdeckt worden.

Verstarb an Unfallstelle

Andere Badegäste zogen ihn mit dem Bademeister sofort ans Ufer und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die alarmierten Einsatzkräfte führten Reanimationsmaßnahmen durch. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.