TikTok-Video sorgt für Aufsehen: Influencer wegen Amoklauf-Sympathie verurteilt

Der Influencer mit Millionen-Reichweite hatte in zwei Videos den Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse gut geheißen, wohl aus Ärger über die Behörden. Richterin Claudia Bandion-Ortner ordnete außerdem die Teilnahme an einem "Dialog statt Hass"-Programm an. Das Urteil ist rechtskräftig.

Konkret hatte der Mann, seit 2015 in Österreich, seit drei Jahren mit Asylstatus, wohl Probleme bei einer von ihm gewünschten Namensänderung, ein anderes Mal ärgerte er sich, weil ihm der Besuch seines Bruders verweigert wurde. In einem Video, in Graz aufgenommen, wie Staatsanwalt Markus Kitz ausführte, ärgert sich der Angeklagte entsprechend und meint dann gegenüber seiner irakischen Followerschaft auf der ganzen Welt, das sei hier das Bundesland, in dem der Amoklauf stattfand und sagt: "Das heilt meinen Schmerz."

Im zweiten Video nannte er den Amoklauf "stark" und meinte "ich will mehr sehen". Bei der polizeilichen Einvernahme meinte er dann, es sei ihm egal, dass viele Menschen gestorben seien. Er freue sich, wenn so etwas passiere, weil alle gegen ihn und seinen Bruder seien.

Video mehr als 162.000 Mal angesehen

Der Angeklagte erklärte vor Gericht via Dolmetscher, er habe nicht gewusst, dass er mit den Äußerungen in seinen Videos gegen das Strafrecht verstoße. "Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe." Eines der Videos wurde mehr als 162.000 Mal angesehen, es bekam fast 6.300 "Likes" und wurde mehr als 400 Mal kommentiert. In Wahrheit finde er nicht gut, was an der Schule passierte, sagte der 55-Jährige zur Richterin.