Mit 2.000 Watt! 16-jähriger flüchtete auf E-Scooter vor Grazer Polizei

Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagabend in Graz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Passanten gerammt. Der 53-Jährige hatte sich beherzt dem jungen Lenker, der mit einem äußerst leistungsstarken E-Scooter vor der Polizei auf der Flucht war, entgegengestellt.

Weitere couragierte Fußgänger brachten ihn zum Stoppen. Nun warten auf den Burschen zahlreiche Anzeigen.

Der Teenager war den Verkehrspolizisten gegen 20.00 Uhr während des routinemäßigen Streifendienstes im Bezirk Gries aufgefallen, weil er mit einem laut Polizei "augenscheinlich leistungsstarken E-Scooter" unterwegs war. Als sie ihn anhalten wollten, flüchtete der 16-Jährige jedoch mit seinem fahrbaren Untersatz. Mit seiner rasante Fahrweise habe er dabei nicht nur das Polizeifahrzeug, das ihn mit Folgetonhorn und Blaulicht verfolgte, mehrmals zum Abbremsen genötigt, sondern auch sich selbst massiv gefährdet.