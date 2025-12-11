Lenkerin (47) krachte bei Überholmanöver in Auto: 18-Jährige tot
Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin ist am Donnerstag bei einer Frontalkollision mit einem anderen Auto in der südlichen Weststeiermark auf der Radlpass-Straße (B76) ums Leben gekommen.
Die Fahrerin des anderen Pkw, eine 47-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg, hatte ein anderes Fahrzeug überholt und war dabei auf den Wagen der jungen Frau geprallt. Die 18-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und starb nach der Bergung noch an der Unfallstelle, so die steirische Polizei.
Unfallhergang
Die 47-Jährige war mit ihrem Pkw auf der B76 Richtung Deutschlandsberg gefahren. Beim Johngraben wollte sie nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei vor ihr fahrende Pkw überholen. Beim Beschleunigen kam sie ins Schleudern - ihr Wagen hatte nur Sommerreifen - und geriet auf die Gegenfahrbahn.
Dort prallte sie gegen das Auto der jungen Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Die 47-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.
