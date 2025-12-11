Steiermark

Alkoholisierter Fahrer auf B74: Auto landete auf Betonabsperrung

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs im Dunkeln.
Ein 41-jähriger Autofahrer verlor alkoholisiert die Kontrolle auf der B74 bei Graschach und musste Führerschein abgeben.
11.12.25, 07:05
Kommentare

Ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden ereignete sich am späten Mittwochabend auf der B74 in Graschach bei St. Martin im Sulmtal. Ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz soll gegen 21:49 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Nach ersten Erkenntnissen dürfte überhöhte Geschwindigkeit in Kombination mit Alkoholkonsum zur Unfallursache beigetragen haben.

Fahrzeug landete auf Betonabsperrung

Der Pkw-Lenker war laut Polizeibericht aus Richtung Pölfing-Brunn kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 21,759 soll der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam schließlich mit dem Heck auf einer Betonabsperrung zum Stillstand. Der 41-Jährige gab an, unverletzt zu sein, und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz vor Ort untersucht.

Schwindel um Alko-Unfall in der Steiermark flog auf

Führerschein abgenommen

Dem Fahrer, bei dem ein erhöhter Alkoholwert festgestellt wurde, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Eibiswald waren mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort, um bei der Absicherung der Unfallstelle und der Bergung des Fahrzeugs zu unterstützen. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

kurier.at, msim  | 

Kommentare