Alkoholisierter Fahrer auf B74: Auto landete auf Betonabsperrung

Ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden ereignete sich am späten Mittwochabend auf der B74 in Graschach bei St. Martin im Sulmtal. Ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz soll gegen 21:49 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Nach ersten Erkenntnissen dürfte überhöhte Geschwindigkeit in Kombination mit Alkoholkonsum zur Unfallursache beigetragen haben.

Fahrzeug landete auf Betonabsperrung

Der Pkw-Lenker war laut Polizeibericht aus Richtung Pölfing-Brunn kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 21,759 soll der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam schließlich mit dem Heck auf einer Betonabsperrung zum Stillstand. Der 41-Jährige gab an, unverletzt zu sein, und wurde vom Österreichischen Roten Kreuz vor Ort untersucht.