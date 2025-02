17-jähriger Steirer überfiel betrunken eine Trafik

Ein 17-jähriger Steirer hat am Freitagabend in Graz eine Trafik überfallen und die Angestellte (44) sowie einen Kunden mit einem Messer bedroht .

Stattdessen überfiel er aber die Trafik, teilte die Landespolizeidirektion am Wochenende mit. Der Bursch war am Freitagnachmittag mit dem Bus von Hartberg nach Graz gefahren, wo er seine Mutter besuchte. In deren Wohnung hatte er seinen Vater angerufen und mit diesem Streit gehabt, wobei er drohte, zu ihm zu kommen.

Der 17-Jährige nahm sich ein Küchenmesser, suchte er aber nicht seinen Vater auf, sondern entschloss sich spontan, eine Trafik in der Nähe zu überfallen.

Mit übergezogener Kapuze betrat er gegen 17.15 Uhr die Trafik und verlangte mit gezücktem Messer Bargeld von der Trafikantin (44). Sie gab ihm alle in der Kassa befindlichen Banknoten.