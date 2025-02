Zwei Auseinandersetzungen im Salzburger Stadtteil Lehen haben am Freitag blutig geendet. Am Vormittag ging ein 44-jähriger Mann auf einen 37-Jährigen mit einer Machete los und verletzte ihn. Die Polizei nahm den Österreicher in der Wohnung eines Zeugen fest.

Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Den Verletzten brachte die Rettung in das Universitätsklinikum Salzburg.