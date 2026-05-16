Salzburg: Wolfsriss nach DNA-Auswertung bestätigt

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Zwei Schafe und eine Ziege sind Ende April in Dienten im Pinzgau laut aktueller DNA-Analyse von einem Wolf getötet worden. Das gab das Land Salzburg am Freitagabend bekannt. Neben einem möglichen Wolfsangriff hatte man auch noch Fuchs oder Goldschakal für in Frage kommende Raubtiere gehalten.

Wolf aus der Balkangegend Wie der Wolfsbeauftragte des Landes, Hannes Üblagger, erklärte, handelte es sich um einen Wolf aus der sogenannten dinarischen Population und damit aus der Balkangegend.