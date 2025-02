Wehrlose Mädchen missbraucht: Fünf Buschen verurteilt

Am Landesgericht Salzburg hat am Freitag der Prozess gegen eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer begonnen, die am 25. Dezember 2023 in Bischofshofen (Pongau) zwei stark betrunkene Mädchen zum Teil schwer sexuell missbraucht haben sollen.

Insgesamt sind acht Burschen - heute 16 bis 19 Jahre alt - angeklagt, nicht alle zeigten sich zu allen Vorwürfen geständig. Fünf von ihnen wurden noch am Freitag zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren nicht rechtskräftig verurteilt.