Vater und Tochter bei Absturz auf Bischofsmütze verletzt
Zwei einheimische Kletterer sind am Dienstagvormittag auf der Bischofsmütze (2.458 Meter) im Gosaukamm abgestürzt. Der 46-jährige Mann und seine 16-jährige Tochter waren im Aufstieg, als das Mädchen im Bereich des ersten "Vorbaus" auf etwa 2.200 Metern Höhe stürzte. Ihr Vater wollte ihr zu Hilfe kommen, rutschte dabei aber ab und erlitt schwere Verletzungen. Beide Verletzten wurden von den Teams der Rettungshubschrauber C14 und C99 aus der Steiermark geborgen.
Der Mann wurde ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg, seine Tochter in das Krankenhaus Schladming geflogen. Die Bergrettung Filzmoos unterstützte die Hubschrauberteams. Die Tour auf die Bischofsmütze erfordert alpine Erfahrung, Trittsicherheit und Kletterfertigkeiten - zu dem Unfall am Dienstag dürfte es aber in einem Abschnitt gekommen sein, wo normalerweise nicht am Seil gegangen wird.
