Vater und Tochter bei Absturz auf Bischofsmütze verletzt

Zwei einheimische Kletterer sind am Dienstagvormittag auf der Bischofsmütze (2.458 Meter) im Gosaukamm abgestürzt. Der 46-jährige Mann und seine 16-jährige Tochter waren im Aufstieg, als das Mädchen im Bereich des ersten "Vorbaus" auf etwa 2.200 Metern Höhe stürzte. Ihr Vater wollte ihr zu Hilfe kommen, rutschte dabei aber ab und erlitt schwere Verletzungen. Beide Verletzten wurden von den Teams der Rettungshubschrauber C14 und C99 aus der Steiermark geborgen.