Verletzter Mäusebussard in Salzburg von Straße gerettet

Einen verletzten Mäusebussard hat die Polizei am Montagvormittag im Bezirk Zell am See gerettet. Der streng geschützte Greifvogel saß auf der Dientner Landesstraße (L216) am Straßenrand. Fahrzeuglenker dürften bereits gefährliche Ausweichmanöver vollzogen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.

Mit Hilfe der Feuerwehr Dienten am Hochkönig gelang es, das Tier in eine Sicherheitskiste zu setzen. Der Mäusebussard dürfte an der rechten Schwinge verletzt gewesen sein. Er wurde dann zu einer Wildtier-Schutzorganisation in der Gemeinde Lungötz gebracht.