Einsatz in Neusiedl am See: Feuerwehr rettet Menschen und Tiere

Bei einem Brand in einer Wohnung in Neusiedl am See haben am Sonntagabend vier Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei davon mussten zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See am Montag mit. Vier Katzen wurden ebenfalls gerettet, zwei davon stammten aus der Brandwohnung und wurden in die Tierklinik gebracht.

Das Feuer war im Wohnzimmer der Erdgeschoßwohnung aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Dichter schwarzer Rauch breitete sich rasch im Stiegenhaus des Wohnblocks aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, verständigte die anderen fünf Wohneinheiten und brachte weitere Personen ins Freie.

Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz.