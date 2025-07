Kontrollen in Salzburg: Manipulierte Mopeds, betrunkene Radler

Dabei wurden zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Die Beamten mussten in mehreren Fällen Kennzeichen und Führerscheine abnehmen und Anzeigen erstatten, meldete die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag.

Die Polizei führte am vergangenen Wochenende Schwerpunktkontrollen in Salzburg durch.

So wurde etwa in der Stadt Salzburg ein 28-Jähriger gestoppt, dessen Auspuff am Pkw laut Messung um 27,4 Dezibel zu laut war. Am Elisabethkai war ein 23-jähriger Mopedfahrer ohne Helm gegen eine Einbahn unterwegs - und telefonierte dabei auch noch am Handy.

Moped schaffte fast 100 km/h

Das Moped eines 17-Jährigen kam im Rollenprüfstand auf 97 km/h Höchsttempo. Zudem stoppten die Beamten einen Radfahrer mit fast zwei Promille Alkohol im Blut.