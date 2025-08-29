Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Tauernautobahn gesperrt
Zusammenfassung
- Im Hiefler Tunnel auf der Tauernautobahn (A10) kam es am Vormittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.
- Die A10 wurde in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt, der Verkehr wird bei Pass Lueg auf die B159 abgeleitet.
- Über die Zahl der beteiligten Fahrzeuge und mögliche Verletzte gibt es noch keine Angaben, es kam zu kilometerlangen Staus.
Am Vormittag kam es auf der Tauernautobahn (A10) im Hiefler Tunnel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt werden, informieren ARBÖ und der Ö3-Verkehrsfunk.
Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Der Verkehr wird nach dem Knoten Pongau angehalten. Direkt nach der Unfallstelle wird der Verkehr bei Pass Lueg zur Salzachtal Straße (B159) abgeleitet
Aus bisher ungeklärter Ursache stießen auf der Tauernautobahn gegen 10.30 Uhr im Hiefler Tunnel zwischen Paß Lueg und Golling mehrere Fahrzeuge zusammen.
Über die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge und eventuelle verletzte Unfallbeteiligte konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden. Im Zuge der Sperre kam es bedingt auch durch den Urlauberrückreiseverkehr rasch zu kilometerlangen Staus.
Kommentare