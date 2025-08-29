Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Tauernautobahn gesperrt

Am Vormittag kam es auf der Tauernautobahn (A10) im Hiefler Tunnel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt werden, informieren ARBÖ und der Ö3-Verkehrsfunk.

Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Der Verkehr wird nach dem Knoten Pongau angehalten. Direkt nach der Unfallstelle wird der Verkehr bei Pass Lueg zur Salzachtal Straße (B159) abgeleitet