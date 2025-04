Osterwochenende: Staugefahr auf A10 wegen Tunnelbaustelle

Das anstehende Osterwochenende und die Feiertage im Mai und Juni dürften auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg erneut für umfangreiche Staus sorgen.

Wegen der Sanierung der Tunnelkette bei Werfen ist noch bis inklusive 25. Juni eine Richtungsfahrbahn komplett gesperrt.

Viele Verkehrsteilnehmer weichen darum auf die Bundesstraße aus, was in den Anrainergemeinden für verstopfte Straßen sorgt. Darum aktivieren die Behörden nun per Verordnungen wieder Umfahrungssperren.