Nach Lkw-Brand: A10-Tunnel ab Samstag wieder mit Tempolimit befahrbar

Nach dem verheerenden Lkw-Brand im Brentenbergtunnel auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) am vergangenen Freitag wird die gesperrte Tunnelröhre ab Samstag wieder zweispurig befahrbar sein. Das teilte Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Dennoch seien die Schäden durch das Feuer enorm. Es dürfte Monate dauern, bis der Tunnel wieder voll hergestellt ist. Das soll allerspätestens im Juni vor Beginn des Sommerreiseverkehrs der Fall sein.

"Wir haben heute früh die letzten Laborergebnisse erhalten, wie sich der Beton durch den Brand verändert hat", sagte Hufnagl. Dabei habe sich herausgestellt, dass die schwer beschädigte Galerie mit einem Gerüst abgestützt werden kann. Dieses Provisorium verhindere, dass Teile auf die Fahrbahn stürzen, zugleich werde die Tunneldecke mit Sensoren überwacht, um etwaige Bewegungen und Veränderungen festzustellen. "Die Maßnahme geht mit einer Geschwindigkeitsreduktion einher, vermutlich wird ein Tempolimit von 60 oder 80 km/h gelten."