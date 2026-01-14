Salzburg

Wohnungsbrand in Salzburg: Sieben Personen im Krankenhaus

Detailansicht der roten Karosserie eines Steyr-Feuerwehrautos.
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
14.01.26, 08:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg sind am Dienstagabend mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. 

Sämtliche Bewohner und die Gäste eines Lokals im Erdgeschoß wurden evakuiert.

Lawinenabgang in Bad Gastein: 13-jähriges Kind gestorben

Feuer wurde rasch gelöscht

Fünf Erwachsene und zwei Kinder mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Die Ermittlungen laufen.

Mehr zum Thema

Blaulicht
Agenturen  | 

Kommentare