Wohnungsbrand in Salzburg: Sieben Personen im Krankenhaus
Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg sind am Dienstagabend mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen.
Sämtliche Bewohner und die Gäste eines Lokals im Erdgeschoß wurden evakuiert.
Feuer wurde rasch gelöscht
Fünf Erwachsene und zwei Kinder mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Die Ermittlungen laufen.
