Tragischer Unfall in Salzburg: Mann starb bei Sturz von Balkon
Ein Urlauber kam am späten Abend des 26. Dezember bei einem Unfall in Ramingstein im Lungau ums Leben: Der 46-Jährige stürzte über das Geländer eines Balkons eines Apartmenthauses und fiel etwa vier Meter in die Tiefe, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag mit.
Laut Exekutive gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.
Der Tourist aus Rumänien befand sich allerdings "in augenscheinlich alkoholisiertem Zustand", hieß es seitens der Polizei.
Mann starb noch am Unfallort
Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen anwesenden Arzt und der anschließenden notärztlichen Versorgung starb der 46-Jährige noch am Unfallort. Die Angehörigen der rumänischen Reisegruppe sowie Zeugen des Vorfalls werden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes psychologisch betreut.
Kommentare