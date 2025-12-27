Tragischer Unfall in Salzburg: Mann starb bei Sturz von Balkon

Ein Urlauber kam am späten Abend des 26. Dezember bei einem Unfall in Ramingstein im Lungau ums Leben: Der 46-Jährige stürzte über das Geländer eines Balkons eines Apartmenthauses und fiel etwa vier Meter in die Tiefe, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag mit.

Laut Exekutive gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.