Salzburg: Massive Stellwerkstörung legte Hauptbahnhof lahm
Am Salzburger Hauptbahnhof kam es Montagfrüh zu stundenlangen Zugverspätungen.
Eine massive Stellwerkstörung am Salzburger Hauptbahnhof hat Montagfrüh für teils stundenlange Zugverspätungen gesorgt.
Die Anlage fiel gegen 3.30 Uhr komplett aus, Weichen- oder Signalstellungen seien nicht mehr möglich gewesen, begründete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.
Der Zugverkehr kam völlig zum Erliegen. Obwohl der Defekt rasch lokalisiert war, dauerte es bis 6.40 Uhr, bis das System wieder in Vollbetrieb war.
Gegen 9.30 Uhr lief der Bahnverkehr wieder normal.
