Salzburg: Massive Stellwerkstörung legte Hauptbahnhof lahm

Die Anlage fiel gegen 3.30 Uhr komplett aus, Weichen- oder Signalstellungen seien nicht mehr möglich gewesen, begründete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.

Eine massive Stellwerkstörung am Salzburger Hauptbahnhof hat Montagfrüh für teils stundenlange Zugverspätungen gesorgt.

Der Zugverkehr kam völlig zum Erliegen. Obwohl der Defekt rasch lokalisiert war, dauerte es bis 6.40 Uhr, bis das System wieder in Vollbetrieb war.

Gegen 9.30 Uhr lief der Bahnverkehr wieder normal.