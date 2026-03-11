Skiunfall mit Fahrerflucht in Salzburg: Polizei sucht Zeugen
Eine 67-Jährige wurde in der Vorwoche auf einer Piste bei Bad Hofgastein schwer verletzt.
Gut eine Woche nach einem schweren Skiunfall in Bad Hofgastein (Pongau) hat die Polizei am Mittwoch einen Zeugenaufruf gestartet. Ein unbekannter Mann prallte am 5. März gegen 10.30 Uhr auf der Abfahrt „H4“ im Schlossalmgebiet von hinten gegen die Wintersportlerin. Dabei kam die 67-jährige Skifahrerin aus Linz zu Sturz und verletzte sich schwer.
Davon gefahren
Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Ob es sich bei ihm um einen Skifahrer oder Snowboarder handelt, ist nicht bekannt.
Die Polizei ersucht Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Flüchtigen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Hofgastein (Telefon 059 133-5142) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
