Skiunfall mit Fahrerflucht in Salzburg: Polizei sucht Zeugen

Gut eine Woche nach einem schweren Skiunfall in Bad Hofgastein (Pongau) hat die Polizei am Mittwoch einen Zeugenaufruf gestartet. Ein unbekannter Mann prallte am 5. März gegen 10.30 Uhr auf der Abfahrt „H4“ im Schlossalmgebiet von hinten gegen die Wintersportlerin. Dabei kam die 67-jährige Skifahrerin aus Linz zu Sturz und verletzte sich schwer.

Davon gefahren

Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Ob es sich bei ihm um einen Skifahrer oder Snowboarder handelt, ist nicht bekannt.