Skiunfall auf der Schmittenhöhe: Fahrerflucht nach Zweifachkollision
Ein 10-jähriger deutscher Bub wurde Sonntagmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Schmittenhöhe bei Zell am See verletzt. Nach dem Vorfall, der sich gegen 13.00 Uhr auf der Breiteckpiste ereignete, entfernten sich die beiden anderen Beteiligten vom Unfallort, ohne Erste Hilfe zu leisten. Der verletzte Junge musste mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen werden.
Zwei Kollisionen hintereinander
Laut Polizeibericht soll der Bub zunächst mit einem von links kommenden Skifahrer kollidiert und daraufhin gestürzt sein. Durch den aufgewirbelten Schnee soll ein nachkommender Wintersportler den bereits auf der Piste liegenden 10-Jährigen übersehen haben und ebenfalls mit ihm kollidiert sein.
Die beiden mutmaßlichen Unfallbeteiligten entfernten sich offenbar unmittelbar nach dem Zwischenfall, ohne dem verletzten Kind zu helfen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Polizei sucht Zeugen
Da es bisher keine Augenzeugen gibt, konnten vor Ort nur wenige Informationen gesammelt werden. Einer der mutmaßlich Beteiligten soll mit orangefarbenen Skiern unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell am See unter der Telefonnummer +43 59 133 – 5170 zu melden.
