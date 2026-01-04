Skiunfall auf der Schmittenhöhe: Fahrerflucht nach Zweifachkollision

Ein 10-jähriger deutscher Bub wurde Sonntagmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet Schmittenhöhe bei Zell am See verletzt. Nach dem Vorfall, der sich gegen 13.00 Uhr auf der Breiteckpiste ereignete, entfernten sich die beiden anderen Beteiligten vom Unfallort, ohne Erste Hilfe zu leisten. Der verletzte Junge musste mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen werden.

Zwei Kollisionen hintereinander

Laut Polizeibericht soll der Bub zunächst mit einem von links kommenden Skifahrer kollidiert und daraufhin gestürzt sein. Durch den aufgewirbelten Schnee soll ein nachkommender Wintersportler den bereits auf der Piste liegenden 10-Jährigen übersehen haben und ebenfalls mit ihm kollidiert sein.