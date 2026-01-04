Zehn Personen, darunter vier Kinder, sind Samstagabend in Piesendorf (Bezirk Zell am See) teils schwer verletzt worden, als zwei Autos zusammenstießen. Ein Pkw mit vier Insassen hatte sich überschlagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Kleinbus, in dem sechs Personen saßen. Alle zehn Beteiligten wurden ins Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert, so die Polizei Salzburg.

Durch Scheibenwischanlage abgelenkt

Ein 39-jähriger deutscher Urlauber war mit seiner Frau und zwei Kindern auf der B168 von Mittersill kommend in Richtung Zell am See unterwegs. Laut eigenen Angaben ist er durch die Scheibenwischanlage abgelenkt gewesen, geriet auf das rechte Fahrbahnbankett sowie auf die Leitschiene. Von dieser wurde das Auto in die Luft katapultiert, drehte sich und landete auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, auch ein Deutscher, konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 38-Jährige sowie die fünf Mitfahrer wurden ebenso wie die Familie im anderen Auto verletzt.

Das Rote Kreuz stand mit vier Rettungswagen, einem Notarzthubschrauber und einem Notarzt im Einsatz. Alle Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau) gebracht. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Piesendorf wurde auch noch die Feuerwehr Zell am See zu dem Einsatz gerufen. Insgesamt waren fast 60 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.