Ein 16-jähriger Einheimischer ist Samstagvormittag im Salzburger Skigebiet Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Tennengauer war über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer übersehen, der unterhalb dieser zu Sturz gekommen war. Der 16-Jährige wollte dem gerade aufstehenden Gestürzten ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.