Salzburg: Wölfe nach Schafsrissen zum Abschuss freigegeben

In Werfen im Pongau seien fünf Schafe und in Niedernsill im Pinzgau vier Schafe gerissen worden, hieß es Dienstagabend in einer Aussendung des Landes.

Nach insgesamt neun Schafsrissen in den vergangenen Tagen hat nun das Land Salzburg die Entnahme von Wölfen in den betroffenen Regionen verordnet.

Diese Maßnahmengebietsverordnung gilt von 16. Juli bis 15. November 2025. Die Wölfe dürfen in einem Umkreis von zehn Kilometern von den Rissstellen entnommen werden.

"Eindeutige Rissbilder"

"Wir mussten schnell handeln, da noch viele Almtiere in den betroffenen Regionen in Gefahr sind. Und genau das haben Landesregierung und Landesverwaltung gemacht", erläuterte die ressortzuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ). Die Rissbilder seien sowohl in Werfen als auch in Niedernsill eindeutig gewesen.