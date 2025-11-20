Salzburgerin verlor über 70.000 Euro an Internet-Betrüger
52-Jährige wollte über angeblichen Vermögensberater Geld gewinnbringend investieren.
Über 70.000 Euro hat eine Salzburgerin in den vergangenen Wochen an Betrüger verloren. Die 52-Jährige geriet über eine Werbung auf die Webseite eines angeblichen Vermögensberaters und erstellte dort ein Konto, auf dem sie ihren stetig steigenden Kontostand sehen konnte.
Aktienpakete kaufen
Danach erhielt sie laufend Anweisungen, auf dem Portal Aktienpakete zu kaufen und am nächsten Tag "gewinnbringend" wieder abzutreten. In Summe überwies sie über 70.000 Euro, so die Polizei am Donnerstag.
