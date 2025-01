Salzburgerin bei Verkehrsunfall in Ägypten ums Leben gekommen

Eine Salzburgerin ist am vergangenen Montag bei einem Verkehrsunfall in Ägypten getötet worden. Wie die "Salzburger Nachrichten" am Samstag online berichteten, soll es sich um eine 47-Jährige handeln, die mit ihrem Lebensgefährten in einem Taxi auf dem Weg zum Urlaubsziel war. Der Freund der Frau wurde schwer verletzt. Das Außenministerium bestätigte auf APA-Nachfrage den Todesfall. Die Botschaft in Kairo stehe mit den Angehörigen in Kontakt, teilte Sprecherin Alena Baur mit.