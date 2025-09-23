Zu groß, zu teuer: Salzburger Stadtfest 2025 sprengt Finanzrahmen

Das dreitägige Salzburger Stadtfest Ende Juni 2025 hat deutlich mehr gekostet als vorgesehen. Statt der veranschlagten 500.000 Euro wurden für das in dieser Form neue Innenstadtevent 880.000 Euro ausgegeben, informierte am Montag Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) im Stadtratskollegium. "Wir haben zu gering budgetiert", erklärte der Stadtchef und machte für die Mehrkosten gleich mehrere Faktoren aus. Unabhängig davon soll das Fest im Juni 2026 erneut stattfinden.

Wie Auinger sagte, habe man nach dem Amoklauf in Graz rund 100.000 Euro mehr für den Bereich Sicherheit investiert. Auch zusätzliche Stromaggregate und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt hätten sich zu Buche geschlagen. Zudem sei das Festareal im Vergleich zu den Planungen deutlich größer gewesen. Man habe mit 35.000 Besucherinnen und Besuchern kalkuliert - gekommen seien schließlich 55.000 bis 60.000 Personen.