Salzburger Polizei: Alkolenker und getuntes Moped gestoppt

Die Salzburger Polizei hat am Montag bei Verkehrskontrollen zwei gravierende Verstöße festgestellt. In Saalfelden wurde ein stark alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, während im Flachgau ein Mopedfahrer mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit als erlaubt unterwegs war. Beide Lenker müssen mit empfindlichen Strafen rechnen.

Am Nachmittag des 15. September meldeten aufmerksame Zeugen einen offenbar alkoholisierten PKW-Lenker im Ortsgebiet von Saalfelden. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 60-jährigen Pinzgauer rasch ausfindig machen. Der durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann noch an Ort und Stelle abgenommen. Gegen den Fahrer wird Anzeige erstattet.

Moped mit 81 km/h unterwegs

Bei einer technischen Kontrolle im Flachgau zogen Beamte einen Mopedlenker aus dem Verkehr. Der Grund: Verdacht auf Überschreitung der Bauartgeschwindigkeit. Die anschließende Überprüfung auf dem Rollenprüfstand bestätigte den Verdacht - das Moped erreichte eine Geschwindigkeit von 81 km/h, deutlich mehr als für diese Fahrzeugklasse zulässig ist. Die Polizisten nahmen dem Fahrer Kennzeichen und Zulassungsschein ab. Auch in diesem Fall wird Anzeige erstattet. Die Salzburger Polizei kündigt weitere Verkehrssicherheitskontrollen an.