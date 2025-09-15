Auto prallte in NÖ gegen Zug: 76 Wiener Schulkinder evakuiert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Pkw ist am Montagvormittag auf einem Bahnübergang in Ludweis-Aigen (Bezirk Waidhofen an der Thaya) von einem Zug erfasst und mitgeschleift worden. Der 49-jährige Lenker konnte das Auto selbst verlassen, er wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" mit Verletzungen ins Landesklinikum Horn geflogen. Der Zug wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die rund 100 Insassen wurden evakuiert, sie blieben unverletzt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.

Schulkinder aus Wien mussten über Böschung klettern.

Die Kollision hatte sich kurz nach 10 Uhr auf einem mit einer Rotlichtanlage ausgerüsteten Bahnübergang in der Ortschaft Blumau an der Wild ereignet. Der Zug konnte danach nicht mehr weiterfahren. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes begleiteten die Passagiere über eine Böschung, ehe sie in einem Ersatzbus weitertransportiert wurden.