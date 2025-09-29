Salzburger IS-Rückkehrerin Maria G. am Mittwoch vor Gericht

Am Mittwoch muss sich in Salzburg die heute 28-jährige IS-Rückkehrerin Maria G. vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt der Frau die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation zur Last.

Die als Jugendliche im Jahr 2014 nach Syrien ausgereiste Frau werde sich geständig zeigen, sagte ihre Anwältin Doris Hawelka vor dem Prozess zur APA. Ihre Mandantin habe für "den größten Fehler ihres Lebens" den Preis bezahlt.

Die im März 2025 nach Österreich zurückgeholte Salzburgerin hat sich laut Anklage an der Terrororganisation "Islamischer Staat" beteiligt, indem sie sich - inspiriert von Propagandafilmen des IS - entschied, nach Syrien zu gehen. Die junge Salzburgerin konvertierte 2013 zum Islam und lernte in unterschiedlichen Chat-Foren einen aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer kennen, den sie dann via Skype nach muslimischem Ritus heiratete. Am 28. Juni 2014 reiste sie über die Türkei nach Syrien aus.

Anklage: "Ehemänner bewusst in der Kampfmoral bestärkt" Dort lebte die damals 17-Jährige in unterschiedlichen vom IS kontrollierten Gebieten. Nach einer Scheidung von ihrem ersten Ehemann heiratete sie einen IS-Kämpfer und brachte zwei Kinder zur Welt. Finanziell unterstützt und mit Lebensmitteln versorgt wurden sie und ihre Familie dabei vom IS. Laut Staatsanwaltschaft Salzburg soll sie "durch ihre Anwesenheit ihre Ehemänner bewusst in deren Kampfmoral sowie Zugehörigkeit und Loyalität gegenüber dem IS bestärkt haben". Zudem habe sie durch ihre Mitwirkung die terroristischen Straftaten des IS mit dem Ziel der Errichtung eines radikal-islamischen Gottesstaates wissentlich gefördert. Der zweite Ehemann wurde später bei Kampfhandlungen getötet. 2019 wurde Maria G. gefangen genommen, ab September 2020 befand sie sich mit ihren Söhnen im in Nordsyrien gelegenen Internierungslager Roj. Die Familie der jungen Frau bemühte sich seitdem um eine Rückholung nach Österreich. Außenministerium weigerte sich Das Außenministerium wollte aber zunächst nur die beiden minderjährigen Söhne zurückholen, was die Mutter ablehnte. Das Bundesverwaltungsgericht ordnete schließlich im Herbst 2024 die Rückholung der Frau und der beiden Söhne an. Am 1. März 2025 wurde Maria G. mit den Kindern nach Österreich zurückgebracht. Sie befindet sich seitdem auf freiem Fuß. Laut Staatsanwaltschaft bestreitet sie, bei ihrer Ausreise von der Einstufung des IS als Terrororganisation gewusst zu haben.