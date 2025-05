Salzburger Grüne kritisieren Hubschrauberflüge während der Ski-WM

Die Salzburger Grünen üben Kritik an unnötigen Hubschrauberflügen während der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar 2025. Obwohl negative Stellungnahmen des Naturschutzes und der Polizei vorlagen, seien v om Land mehr als 30 "Luxus-Personentransporte" bewilligt worden, sagt der Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer .

In Österreich bedürfen Starts und Landungen von zivilen Maschinen abseits von Flughäfen nach dem Luftfahrtgesetz einer Bewilligung des Landeshauptmanns. Diese Genehmigung wird erteilt, wenn Außenlandungen und -abflüge keinen öffentlichen Interessen entgegenstehen oder sie von einem höheren öffentlichen Interesse sind.

"Der geplante Start- und Landeplatz befindet sich im touristisch erschlossenen Saalbach-Hinterglemm", heißt es dazu in der Anfragebeantwortung durch den für Verkehr zuständigen Landeshauptmannstellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) .

Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen im Landtag hervorgeht, wurde das in Salzburg auch gemacht. Neben einer Reihe von Transportflügen zum Auf- und Abbau der WM-Anlagen wurden z wei privaten Hubschrauber-Betreibern ihre Anträge auf insgesamt 31 Außenlandungen und -abflüge zur Personenbeförderung genehmigt.

Der Landeplatz liege in keinem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet , artenschutzrechtliche Bestimmungen des Naturschutzgesetzes würden nicht beeinträchtigt.

"Für uns stellt sich die Frage, welchen Personen eine Fahrt ins Glemmtal unzumutbar war, sodass Beförderungen per Heli notwendig wurden", sagt dazu Heilig-Hofbauer. "Dass sich der ÖSV bzw. dessen Veranstaltungsgesellschaft für die Hubschrauberflüge stark gemacht hat, dürfte auch nicht geschadet haben."

"Wie die Beantwortung der Landtagsanfrage zutage brachte, wurde die zu erwartende Lärmentwicklung, etwa durch die Einholung entsprechender Lärmgutachten, allerdings in keinem einzigen Fall ermittelt."

"Eine verpflichtende Einholung eines Lärmgutachtens ergibt sich aus dem Luftfahrtgesetz nicht", sagt dazu ein Sprecher von Stefan Schnöll auf APA-Anfrage. Dies sei in der Praxis auch nicht üblich, bestätigte der Hubschrauberpilot Toni Rainer. Der Stützpunkt-Leiter der Firma Wucher Helicopter in Salzburg war während der Ski-WM mit der Koordination aller Flüge beauftragt.

"Für eine Veranstaltung dieser Größenordnung hat sich die Zahl der Hubschrauberflüge in Saalbach-Hinterglemm ziemlich im Rahmen gehalten", sagte er zur APA. "Wir hätten mit mehr Anträgen gerechnet."

Sportler und Sponsoren, keine Politiker

Der überwiegende Teil der Flüge sei von Polizei und Bundesheer gewesen - oder diente dem Transport von Fangnetzen oder Torstangen. Zudem habe man Helikopterbetreiber bereits im Vorfeld der Ski-WM darauf hingewiesen, besser auf den nahen Flugplatz in Zell am See auszuweichen.