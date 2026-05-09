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Salzburg

Salzburger rammte nach Familienstreit Polizisten mit E-Scooter

26-Jähriger war vor alarmierten Beamten geflüchtet. Er wurde festgenommen. Polizei fand Cannabis.
09.05.2026, 13:41

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Zwei Polizeifahrzeuge stehen nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer beleuchteten Straße.

In der Stadt Salzburg ist am Freitag ein 26-Jähriger nach einem Familienstreit festgenommen worden. Der Österreicher war vor den eintreffenden Polizisten geflüchtet und rammte dabei mit seinem E-Scooter einen Beamten, der verletzt wurde. 

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Laut Polizei wurde er in die Justizanstalt überstellt. Bei einer Personendurchsuchung wurden rund 100 Gramm Cannabiskraut und 2.000 Euro sichergestellt. 

Salzburg
Agenturen, SJ  | 

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