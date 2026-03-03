Raser, unsichere Fahrzeuge: Salzburger Polizei stellt viele Verstöße fest

Die Salzburger Polizei führte am 2. und 3. März umfangreiche Verkehrskontrollen an mehreren Standorten im Stadtgebiet und Umland durch. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, die von Geschwindigkeitsübertretungen bis hin zu technischen Mängeln reichten. Insgesamt wurden 44 Organmandate ausgestellt und mehrere Führerscheine abgenommen.

Massive Geschwindigkeitsübertretung und Verdacht auf Suchtgiftbeeinträchtigung

In der Nacht zum 3. März kontrollierten Verkehrspolizisten auf der Innsbrucker Bundesstraße zwei hintereinanderfahrende Pkw. Eine deutsche Probeführerscheinbesitzerin (22) soll die Höchstgeschwindigkeit um rund 80 km/h in einer 50er Beschränkung überschritten haben. Die Beamten nahmen den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt. Der vor ihr fahrende 19-jährige Syrer aus Salzburg wird ebenfalls zur Anzeige gebracht.

Am Abend des 2. März wurde in der Alpenstraße ein in Salzburg lebender Rumäne (38) angehalten. Bei ihm bestand der Verdacht auf Suchtgiftbeeinträchtigung, nachdem ein Diensthund positiv auf Suchtgift im Fahrzeuginneren angeschlagen hatte. Eine anschließende Durchsuchung verlief jedoch negativ. Die Amtsärztin stellte mutmaßlich eine Fahruntauglichkeit fest, woraufhin der Führerschein abgenommen wurde.

Zahlreiche Mängel bei weiteren Kontrollen

Im Stadtgebiet von Salzburg stellten die Beamten am 2. März bei Kontrollen insgesamt 13 Organmandate und 18 Anzeigen aus. Am Ignaz-Rieder-Kai wurden speziell Fahrrad- und E-Scooterfahrer überprüft, wobei zwei E-Scooter mit Geschwindigkeiten von 39 und 41 km/h abgenommen wurden. Hier wurden 39 Strafzettel ausgestellt.