Auf Drogen, zu schnell: Führerscheine in Salzburg eingezogen

Auf der A10 Tauernautobahn bei St. Michael stoppten Beamte einen 20-jährigen Rumänen, der mit 152 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs gewesen sein soll.

Die Salzburger Polizei hat innerhalb von 24 Stunden zwei Führerscheine eingezogen. In Stuhlfelden wurde ein 36-jähriger Pinzgauer kontrolliert, der laut Polizei Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung zeigte.

Drogentest bei Kontrolle in Stuhlfelden

Am Nachmittag des 2. Februar fiel einer Polizeistreife in Stuhlfelden ein Fahrzeug durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle soll der 36-jährige Lenker aus dem Pinzgau laut Polizei Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung gezeigt haben. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief laut Polizeibericht positiv. Der Fahrer wurde daraufhin einem Arzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt.

Erhebliche Geschwindigkeitsübertretung auf der Tauernautobahn

Nur einen Tag später, am Vormittag des 3. Februar, führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der A10 Tauernautobahn im Gemeindegebiet von St. Michael durch. Dabei wurde ein 20-jähriger rumänischer Lenker laut Polizeiangaben mit 152 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei erstattete in beiden Fällen Anzeige. Die weiteren Ermittlungen laufen.