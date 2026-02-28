Salzburg

Salzburger verlor mehr als 23.000 Euro durch SMS-Betrug

70-jähriger Flachgauer gab insgesamt vier Überweisungen frei. Auch ein Pongauer wurde 67.000 Euro los.
28.02.2026, 10:27

In Salzburg ist erneut ein Mann Opfer von SMS-Betrug geworden: Der 70-jährige Flachgauer hat, wie die APA berichtet, dabei rund 23.000 Euro verloren.

58-jähriger Salzburger verlor durch SMS-Betrug 56.000 Euro

Der Salzburger war von einem unbekannten Täter per SMS kontaktiert worden, dass sein Computer gehackt worden sei. Als angeblicher Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters bot der Betrüger Hilfe an und bekam Fernzugriff auf den Computer des Opfers. Dadurch konnte der Täter vier Überweisungen tätigen, die alle vom Opfer freigegeben wurden, teilte die Polizei am Samstag mit. 

Weiterer Salzburger um Geld betrogen

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass ein 53-jähriger Pongauer durch einen Internet-Betrug rund 67.000 Euro verloren hat. Auch er hatte Fernzugriff auf seinen Computer ermöglicht.

