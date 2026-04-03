Salzburg: Zwei Ukrainer nach Angriff auf Afghanen festgenommen

Am Südtiroler Platz in Salzburg kam es am 3. April zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei sollen zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 21 und 23 Jahren auf einen 26-jährigen Afghanen eingeschlagen haben. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Tatverdächtige in Polizeigewahrsam

Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nach dem Vorfall von der Polizei festgenommen. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Den Beschuldigten wird Körperverletzung vorgeworfen. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung ist bislang nichts bekannt.

Ermittlungen laufen

Der genaue Sachverhalt ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei untersucht derzeit, was zu der Auseinandersetzung geführt hat und ob weitere Personen beteiligt waren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Salzburg zu melden.