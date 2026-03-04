Nach Großbrand im Pinzgau: Brandursache steht fest
Einen Tag nach dem Großbrand mitten in Uttendorf haben die Ermittler die Ursache herausgefunden. Es entstand Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.
Nach dem Brand eines Stalls in Uttendorf im Pinzgau am 3. März liegen nun die ersten Ermittlungsergebnisse vor: Laut Polizei Salzburg wird als Brandursache ein Defekt in der elektrischen Installation im Bereich des Hühnerstalles angenommen.
Enormer finanzieller Schaden
Die Untersuchungen wurden von spezialisierten Brandermittlern der Polizei sowie einem Sachverständigen durchgeführt.
Der durch das Feuer entstandene Schaden ist beträchtlich. Nach Angaben der Polizei beläuft sich die Schadenshöhe auf einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich.
