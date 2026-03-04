Salzburg

Nach Großbrand im Pinzgau: Brandursache steht fest

Einen Tag nach dem Großbrand mitten in Uttendorf haben die Ermittler die Ursache herausgefunden. Es entstand Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.
04.03.2026, 08:53

Brand Uttendorf

Nach dem Brand eines Stalls in Uttendorf im Pinzgau am 3. März liegen nun die ersten Ermittlungsergebnisse vor: Laut Polizei Salzburg wird als Brandursache ein Defekt in der elektrischen Installation im Bereich des Hühnerstalles angenommen.

Enormer finanzieller Schaden

Die Untersuchungen wurden von spezialisierten Brandermittlern der Polizei sowie einem Sachverständigen durchgeführt.

Großeinsatz mitten im Ort: Stall im Salzburger Pinzgau in Flammen

Der durch das Feuer entstandene Schaden ist beträchtlich. Nach Angaben der Polizei beläuft sich die Schadenshöhe auf einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich. 

Stallbrand Uttendorf

Herausforderung für die Einsatzkräfte: Mitten im Ort stand ein Stall in Flammen. 

Blaulicht Salzburg
Blaulicht Salzburg 

