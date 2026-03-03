Großeinsatz mitten im Ort: Stall im Salzburger Pinzgau in Flammen
In Uttendorf (Pinzgau) ist am Dienstag gegen 5 Uhr mitten im Ort der Stall eines Bauernhauses in Flammen aufgegangen. Der Landwirt konnte mit Hilfe der Feuerwehr noch seine Kühe und Kälber ins Freie retten, einige Hühner dürften bei dem Brand aber ums Leben gekommen sein.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und umliegende Gebäude verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen.
Wie Ortsfeuerwehrkommandant Lukas Fritzenwanger zur APA sagte, befand sich der Brand am frühen Vormittag unter Kontrolle. Zunächst habe aber Gefahr für den ganzen Ort bestanden. "Darum wurde Alarmstufe 4 ausgelöst." Die Ortsdurchfahrt wurde für den Einsatz gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Am Vormittag wurde der Heustock des Stalls mit schwerem Gerät ausgeräumt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.
Kommentare