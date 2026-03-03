Großeinsatz mitten im Ort: Stall im Salzburger Pinzgau in Flammen

In Uttendorf (Pinzgau) ist am Dienstag gegen 5 Uhr mitten im Ort der Stall eines Bauernhauses in Flammen aufgegangen. Der Landwirt konnte mit Hilfe der Feuerwehr noch seine Kühe und Kälber ins Freie retten, einige Hühner dürften bei dem Brand aber ums Leben gekommen sein.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und umliegende Gebäude verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen.