Radfahrer in Salzburg von Sattelzug getötet

Ein Sattelzug hat am Montag in Seeham (Bezirk Salzburg-Umgebung) beim Rechtsabbiegen einen 65-Jährigen am dortigen Radweg erfasst und getötet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 49-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau auf der Berndorfer Landesstraße in Richtung Seeham. Im Gemeindegebiet von Seeham soll der Lenker mit seinem Sattelzug rechts eingebogen sein.

Dabei kam es mutmaßlich zur Kollision mit einem 65-jährigen Flachgauer, der mit seinem Fahrrad auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war.