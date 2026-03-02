Radfahrer in Salzburg von Sattelzug getötet
Ein 65-jähriger Radfahrer ist in Seeham tödlich verunglückt. Der Mann kollidierte mit einem Lkw.
Ein Sattelzug hat am Montag in Seeham (Bezirk Salzburg-Umgebung) beim Rechtsabbiegen einen 65-Jährigen am dortigen Radweg erfasst und getötet.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 49-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau auf der Berndorfer Landesstraße in Richtung Seeham. Im Gemeindegebiet von Seeham soll der Lenker mit seinem Sattelzug rechts eingebogen sein.
Dabei kam es mutmaßlich zur Kollision mit einem 65-jährigen Flachgauer, der mit seinem Fahrrad auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war.
Ein Alkotest beim 49-jährigen Oberösterreicher verlief negativ. Das Unfallopfer wurde noch per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo der Mann jedoch seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei..
