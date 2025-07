Tödlicher Alpinunfall im Pinzgau: Mann im Schnee ausgerutscht

Am Nachmittag trennten sich die beiden und der 27-Jährige setzte die Wanderung alleine fort. Als er am Abend noch immer nicht in seinem Quartier zurück war, verständigten Verwandte die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Jede Hilfe zu spät

Es wurde eine Suchaktion gestartet. Kurz vor 23.00 Uhr fanden die Suchmannschaften den Vermissten rund 200 Meter unterhalb des Geißsteins, der Mann war aber bereits tot. Wie an der Spurenlage festgestellt werden konnte, war der Belgier im Schnee ausgerutscht und abgestürzt.