Mit Stange attackiert, mit Messer bedroht: Familienstreit eskalierte

In der Nacht auf Samstag kam es im Pinzgau zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei österreichischen Familien: Kurz vor Mitternacht attackierten sich zwei Väter (62 und 47) mit jeweils deren Söhne (31 und 17) in einem Mehrparteienhaus gegenseitig, wie die Landespolizeidirektion Salzburg berichtet.

Der 47-Jährige soll im Zuge der Auseinandersetzung den 31-Jährigen mit einer Stange angegriffen haben und stieß ihn über die Treppe, so der Ermittlungsstand der Polizei. Der 17-Jährige bedrohte anschließend den 31-Jährigen mit einem Messer.

Polizei musste einschreiten

Die Verdächtigen konnten von der Polizei rasch ausgeforscht und festgenommen werden. Die Rettung brachte den 31-Jährigen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zell am See. Die weiteren Beteiligten wurden bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt. Die Einvernahmen der Festgenommenen sowie die weiteren Ermittlungen laufen.