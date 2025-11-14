Salzburg

Tödlicher Alpinunfall in Salzburg: 78-Jähriger stürzte 60 Meter in die Tiefe

Der Pinzgauer stürzte auf einen Klettersteig bei St. Koloman. Die Alpinpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
14.11.25, 10:50
Am Trattberg bei St. Koloman (Tennengau) ist am Donnerstag ein 78-jähriger Mann bei einem Alpinunfall ums Leben gekommen, wie die APA berichtet.

Alpinpolizei ermittelt

Wie die Polizei informierte, stürzte der Pinzgauer am "Gitschenwand-Klettersteig" (Schwierigkeit C/D) rund 60 Meter ab. Das Klettersteigset des Mannes dürfte sich bei dem Unfall vollständig vom Verunglückten gelöst haben, da es bei einer Zwischensicherung im Steig hängend vorgefunden wurde. Die Alpinpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

