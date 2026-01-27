Drei Autos kollidierten in Leogang: Frau mit Hubschrauber in Klinik geflogen
Bei einem Verkehrsunfall in Leogang im Pinzgau wurden am Montagnachmittag vier Personen verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten in einem Kreuzungsbereich im Ortsteil Hirnreith die Fahrzeuge einer 72-jährigen und einer 68-jährigen, beide aus dem Pinzgau.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 72-Jährigen in den Graben geschleudert. Das Fahrzeug der 68-Jährigen prallte in weiterer Folge gegen den Pkw einer 75-jährigen Pinzgauerin, die im Unfallbereich abbiegen wollte.
Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht
Die Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die 72-jährige Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen werden. Die 68-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See transportiert. Die 75-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs sowie ihr elfjähriger Beifahrer unterschrieben einen Revers.
Laut Salzburger Polizei verliefen alle durchgeführten Alkotests negativ.
