Salzburg: 35-Jähriger nach Unfall mit Fahrerflucht gefasst

In Glanegg kam es am Abend des 3. Dezember zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 35-jähriger Flachgauer soll mit seinem Pkw einen Gartenzaun touchiert und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der entstandene Sachschaden wird sowohl am Fahrzeug als auch am Zaun als erheblich eingestuft.

Fahndungserfolg durch Spurensicherung

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher im Rahmen einer Fahndung ausfindig machen. Ausschlaggebend waren die Spurenlage am Unfallort sowie zurückgebliebene Fahrzeugteile, die den Ermittlern wichtige Hinweise lieferten. Bei der anschließenden Kontrolle soll der 35-Jährige deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung aufgewiesen haben, verweigerte jedoch einen Alkotest.