Polizist verletzt: Aggressiver Alkolenker eskaliert bei Verkehrskontrolle

Ein aggressiver Alkolenker hat in der Nacht auf Freitag einen Polizisten in der Stadt Salzburg attackiert und verletzt. Der 33-Jährige war in eine Verkehrskontrolle geraten und gab sich anfangs noch kooperativ.

Als die Beamten ihm wegen seiner 1,16 Promille den Führerschein abnahmen und die Weiterfahrt untersagten, sah der Mann plötzlich Rot und schlug auf die Ordnungshüter ein. Einer der Polizisten wurde verletzt, teilte die Exekutive in einer Presseaussendung mit.

Im Laufe der Kontrolle wurde der 33-Jährige immer aggressiver, bis er letztlich auf die Beamten mit Schlägen losging. Den rabiaten Mann erwarten mehrere Anzeigen.

Weitere Alkofahrt in Salzburg

Ein anderer schwerer Zwischenfall mit Alkofahrern in der Mozartstadt ereignete sich am Freitagnachmittag: Eine 55-jährige Lenkerin verlor die Herrschaft über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Sie stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen, bei dem Unfall kamen alle ohne Blessuren davon. Die Frau hatte laut Polizeibericht 2,5 Promille intus. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es kam zu massiven Staubildungen auch in den umliegenden Straßenzügen.