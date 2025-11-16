Falsche Computerfirma ergaunert von Mutter und Sohn 17.000 Euro

Betrüger, die sich als Mitarbeiter einer Computerfirma ausgaben, haben einen 59-jährigen Flachgauer und seine 81-jährige Mutter um insgesamt rund 17.000 Euro gebracht. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Der Frau waren am vergangenen Donnerstag 2.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden. Danach meldete sich ein Mann, der ihr helfen wollte, das Geld zurückzubekommen. Dafür sollte sie Gebühren von 300 Euro in Form von Gutscheinen für eine Spielkonsole bezahlen, berichtet die APA.

Mehrere Abbuchungen von vermeintlicher Computerfirma

Der Sohn kaufte die Gutscheine für seine Mutter. Der angebliche Mitarbeiter der Computerfirma meldete sich erneut und teilte mit, dass der Betrag nicht angekommen sei. Daraufhin loggte sich der Sohn beim Bankkonto seiner Mutter ein und stellte fest, dass ohne sein Zutun 5.000 Euro abgebucht worden waren.

Anschließend tätigten die unbekannten Täter 29 weitere Abbuchungen, die der 59-Jährige jeweils freigab, weil er dachte, dass es sich um die Rücküberweisung der 5.000 Euro handelte. Insgesamt entstand den beiden Opfern ein Schaden von rund 17.000 Euro.