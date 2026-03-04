Wohnungsbrand in Salzburg forderte zwei Verletzte

Bei einem Wohnungsbrand in der Bessarabierstraße im Salzburger Stadtteil Liefering wurden am Dienstag zwei Personen verletzt. Der Brand brach am 3. März kurz nach Mittag aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung.

Die Feuerwehr rettete die beiden Männer aus der verrauchten Wohnung, danach wurden sie vom Rettungsdienst betreut.

Beide erlitten durch die Rauchentwicklung Verletzungen unbestimmten Grades und wurden zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert.

Brandursache noch nicht geklärt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei untersucht, ob möglicherweise eine Beeinträchtigung der beiden Männer durch Alkohol oder andere Substanzen im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen könnte. Die Ermittlungen zum genauen Brandhergang dauern an.