Gewalttat in Salzburg: Polizei-Großfahndung nach 43-Jährigen

Der Mann soll zwei 31-Jährige mit einem noch unbekannten Gegenstand schwer verletzt haben. Es ist eine Großfahndung im Gange.
14.02.2026, 16:40

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei.

Der Mann flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, Diensthunden und einem Hubschrauber verlief bis zum Nachmittag vorerst ergebnislos. Das Salzburger Landeskriminalamt ermittelt nun die Hintergründe der Tat.

Die beiden 31-Jährigen konnten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen vorerst noch nicht einvernommen werden, teilte eine Pressesprecherin der Salzburger Polizei auf APA-Anfrage mit.

