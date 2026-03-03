Wohnungsbrand in Salzburg: Zwei Schwerverletzte mussten ins Spital

Bei einem Wohnungsbrand im Salzburger Stadtteil Liefering sind Dienstagmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, lagen die beiden Männer bewusstlos auf dem Boden in der Zweizimmerwohnung im 7. Stock, wie Feuerwehreinsatzleiter Horst Reiter der APA schilderte.

"Die Rauchentwicklung war massiv." Für die anderen Bewohner in dem Haus habe es keine Gefährdung gegeben.