Gewalt vor Bierzelt: 18-Jähriger durch Fußtritte am Kopf verletzt

Ein 18-jähriger Flachgauer wurde dabei verletzt und musste ins Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

In den frühen Morgenstunden des 9. August kam es auf einem Wiesenparkplatz vor einem Bierzelt in Schöngumprechting zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Von Worten zu Tritten

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begann der Vorfall mit einem verbalen Streit zwischen dem 18-jährigen Flachgauer und zwei Einheimischen im Alter von 22 und 23 Jahren. Die Auseinandersetzung soll dann eskaliert sein. Der jüngere Mann stürzte dabei zu Boden. Die beiden älteren Männer sollen den am Boden liegenden 18-Jährigen durch Fußtritte gegen den Kopf verletzt haben. Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Hintergründe noch unklar

Das Rote Kreuz leistete Erste Hilfe vor Ort, bevor der Verletzte ins Universitätsklinikum Salzburg transportiert wurde. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Was den ursprünglichen Streit zwischen den jungen Männern ausgelöst hat, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.